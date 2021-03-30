USB Network Gate — предоставляйте доступ ко множеству USB устройств по сети и подключайтесь к ним с удаленных компьютеров. Удалённые USB устройства отображаются и ведут себя неотличимо от физически подключеных устройств, вне зависимости от фактического местоположения и/или расстояния между ними и компьютерами.
USB Network Gate предлагает ряд удобных функций, которые позволят вам быстро и легко предоставить доступ к USB по сети. Теперь любой пользователь может печатать, сканировать, получать доступ к лицензионным USB-ключам и USB-хабам через Ethernet с любого компьютера в вашем офисе, независимо от того, насколько велико это помещение и/или сколько этажей оно занимает.
Распространенная проблема, с которой вы можете столкнуться при подключении к удаленному рабочему столу - это невозможность получения доступа к локальным USB устройствам. USB Network Gate позволяет работать с любыми локальными USB-устройствами даже при работе с удалённым рабочим столом. Более того, вы можете настроить удаленный компьютер на автоматическое обнаружение и мгновенное подключение USB-устройств.
Когда перенаправление USB устройств не может быть осуществлено с помощью Microsoft RDP, если на клиенте не установлено Windows, или в тонкий клиент встроено прораммное обеспечение клиента ICA, USB Network Gate сможет перенаприть USB устройства с помощью протокола Citrix ICA.
USB Network Gate поддерживает нативный проброс USB RemoteFX (MS-RDPEUSB), позволяя пробрасывать общие устройства с локального компьютера под управлением Linux на удаленный клиент Windows, не устанавливая на последний USB Network Gate. Обратите внимание, что ваши USB-устройства должны поддерживаться пробросом USB RemoteFX. В противном случае вам нужно будет установить USB Network Gate на клиент под управлением Windows.Предоставить доступ к USB-устройствам через RDP
Одна из неудобных особенностей Windows - каждое подключенное USB устройство доступно для всех пользователей по умолчанию. Учитывая, что Windows не предоставляет достаточно инструментов для управления доступом к определенному устройству конкретным пользователем, это может представлять серьезную проблему, когда множество пользователей работают на одном ПК с Windows или на терминальном сервере с большим количеством активных сеансов удаленного рабочего стола. К счастью, USB Network Gate предоставляет уникальную функцию изоляции устройства, которая может решить эту проблему:
Эта опция позволяет назначить USB-устройство определенному пользователю в сеансе удаленного рабочего стола и делает его невидимым для других. Теперь вы можете быть уверены, что ваше USB-устройство не будет доступно для других сессий RDP.
Эта опция позволяет изолировать подключенное USB устройство от других пользователей Windows. Это будет полезно при постоянном переключении между учетными записями, когда вы хотите, чтобы конкретное USB-устройство было доступно только для одной учетной записи.
Примечание: Изоляция USB-устройств была проверена на камерах, принтерах, сканерах, жестких дисках, 3D-мышках, звуковых картах и других устройствах. Изоляция USB-устройств поддерживается Windows 8 и более новыми версиями, и всеми версиями Windows Server.Узнайте больше об изоляции USB
USB Network Gate легко подключит одно или несколько удаленных USB-устройств к вашему компьютеру через Ethernet.
С USB Network Gate вы легко предоставите доступ к различным типам USB-устройств по сети всего парой кликов:
10 лет, 2 миллиона клиентов
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С "USB Network Gate" нет необходимости использовать дополнительное оборудование или кабели. Также нет необходимости в сложной настройке соединений.
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Благодаря вашему программному обеспечению мы можем получить доступ к некоторым очень специфическим лицензионным ключам от нашей немецкой материнской компании, что экономит нам много денег.
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