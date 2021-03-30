Эта опция позволяет назначить USB-устройство определенному пользователю в сеансе удаленного рабочего стола и делает его невидимым для других. Теперь вы можете быть уверены, что ваше USB-устройство не будет доступно для других сессий RDP.

Изоляция внутри пользовательского аккаунта

Эта опция позволяет изолировать подключенное USB устройство от других пользователей Windows. Это будет полезно при постоянном переключении между учетными записями, когда вы хотите, чтобы конкретное USB-устройство было доступно только для одной учетной записи.

Примечание: Изоляция USB-устройств была проверена на камерах, принтерах, сканерах, жестких дисках, 3D-мышках, звуковых картах и других устройствах. Изоляция USB-устройств поддерживается Windows 8 и более новыми версиями, и всеми версиями Windows Server.