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USB Network Gate

Удалённый доступ к USB через Ethernet

USB Network Gate — предоставляйте доступ ко множеству USB устройств по сети и подключайтесь к ним с удаленных компьютеров. Удалённые USB устройства отображаются и ведут себя неотличимо от физически подключеных устройств, вне зависимости от фактического местоположения и/или расстояния между ними и компьютерами.

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Совместим с 32-bit и 64-bit: Windows 7 SP1/8/10, Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 macOS 10.14 и выше CentOS 7-8, Ubuntu 14.04-21.04 Android начиная с 5.0
UNG Также доступен на:
  • Windows,
  • MacOS,
  • Linux,
  • Android
Функциональность в ваш собственный продукт
Интегрируйте функциональность USB Network Gate в ваше программное или аппаратное решение. Получите комплект разработки ПО и внедрите технологию проброса USB в ваш продукт.
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Разработка программного обеспечения на заказ
Разработка программного обеспечения на заказ. Мы разработаем для вас программное обеспечение USB через Ethernet в соответствии с вашими требованиями.
Запрос стоимости
Как это работает
USB Network Gate
Предоставляйте доступ к USB-устройствам через Ethernet для множества компьютеров из любой точки мира.
Хотите интегрировать этот функционал в свое решение?
Узнать большe Спасибо, возможно позже
Основано на технологии EPVT
Из любой части мира

Доступ к USB через IP-сеть

USB Network Gate предлагает ряд удобных функций, которые позволят вам быстро и легко предоставить доступ к USB по сети. Теперь любой пользователь может печатать, сканировать, получать доступ к лицензионным USB-ключам и USB-хабам через Ethernet с любого компьютера в вашем офисе, независимо от того, насколько велико это помещение и/или сколько этажей оно занимает.

Управление доступом к USB по Network
Общий доступ
Сжатие трафика
Безопасное соединение
Стандартная конфигурация сети

Оптимизация трафика данных

С помощью опции сжатия трафика, вы можете значительно повысить скорость передачи данных USB через Ethernet и использовать пропускную способность в полной мере. Эта опция будет особенно пригодной при работе с устройствами, которые, как правило, передают данные без сжатия.

Безопасный USB over Wi-Fi доступ

Наиболее ценный ресурс в современном мире - это информация, и наше программное обеспечение USB через IP гарантирует, что ни одна третья сторона не получит доступ к вашей. Высокие стандарты защищенных соединений обеспечиваются встроенной функцией шифрования трафика. Кроме того, вы можете установить пароль для контроля доступа удаленных пользователей. Совместно использовать USB-устройства по Wi-Fi

Превратите свой компьютер в USB-сервер

Вам не придется перезагружать компьютер или перезапускать USB Network Gate всякий раз, когда вам нужно предоставить общий доступ к очередному устройству. Просто отсоедините USB-устройство, к которому предоставлен доступ, и подключите другое в тот же USB порт. Новое устройство автоматически отобразится на удаленном клиенте, т.к. приложение предоставляет доступ к USB-порту по сети, а не к самому устройству.
Функциональность в ваш собственный продукт
Сравните USB Network Gate с USB/IP, VirtualHere и USB over Network Сравнительная таблица лучших программных инструментов для удалённого доступа к USB устройствам через Ethernet. Выберите решение, наилучшим образом соответствующее вашим требованиям.
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Протокол удаленного рабочего стола

Доступ к USB через RDP

Распространенная проблема, с которой вы можете столкнуться при подключении к удаленному рабочему столу - это невозможность получения доступа к локальным USB устройствам. USB Network Gate позволяет работать с любыми локальными USB-устройствами даже при работе с удалённым рабочим столом. Более того, вы можете настроить удаленный компьютер на автоматическое обнаружение и мгновенное подключение USB-устройств.

Иллюстрация RDP

Поддержка протокола Citrix ICA

Когда перенаправление USB устройств не может быть осуществлено с помощью Microsoft RDP, если на клиенте не установлено Windows, или в тонкий клиент встроено прораммное обеспечение клиента ICA, USB Network Gate сможет перенаприть USB устройства с помощью протокола Citrix ICA.

Поддержка проброса USB в RemoteFX

USB Network Gate поддерживает нативный проброс USB RemoteFX (MS-RDPEUSB), позволяя пробрасывать общие устройства с локального компьютера под управлением Linux на удаленный клиент Windows, не устанавливая на последний USB Network Gate. Обратите внимание, что ваши USB-устройства должны поддерживаться пробросом USB RemoteFX. В противном случае вам нужно будет установить USB Network Gate на клиент под управлением Windows.

Предоставить доступ к USB-устройствам через RDP
Виртуализация

Доступ к удаленным USB-устройствам в виртуальной среде

Открыть доступ к USB по сети
VMware Workstation
VMware ESX
Citrix XenDesktop
Microsoft Hyper-V
Если вам необходимо пробросить USB-устройство или получить доступ к удаленному USB-устройству из виртуальной машины, эти задачи можно легко решить с помощью USB Network Gate. Просто установив программное обеспечение на хост-компьютер и клиент, вы сможете как предоставлять доступ к USB через Ethernet, так и получать доступ к устройству в виртуальном среде. Узнайте больше о пробросе USB в виртуальные машины
Изоляция НОВИНКА

Новая улучшенная изоляция USB-устройств

Одна из неудобных особенностей Windows - каждое подключенное USB устройство доступно для всех пользователей по умолчанию. Учитывая, что Windows не предоставляет достаточно инструментов для управления доступом к определенному устройству конкретным пользователем, это может представлять серьезную проблему, когда множество пользователей работают на одном ПК с Windows или на терминальном сервере с большим количеством активных сеансов удаленного рабочего стола. К счастью, USB Network Gate предоставляет уникальную функцию изоляции устройства, которая может решить эту проблему:

Изоляция USB

Изоляция внутри сессии

Эта опция позволяет назначить USB-устройство определенному пользователю в сеансе удаленного рабочего стола и делает его невидимым для других. Теперь вы можете быть уверены, что ваше USB-устройство не будет доступно для других сессий RDP.

Изоляция внутри пользовательского аккаунта

Эта опция позволяет изолировать подключенное USB устройство от других пользователей Windows. Это будет полезно при постоянном переключении между учетными записями, когда вы хотите, чтобы конкретное USB-устройство было доступно только для одной учетной записи.

Примечание: Изоляция USB-устройств была проверена на камерах, принтерах, сканерах, жестких дисках, 3D-мышках, звуковых картах и других устройствах. Изоляция USB-устройств поддерживается Windows 8 и более новыми версиями, и всеми версиями Windows Server.

Узнайте больше об изоляции USB
Выводные Устройства

Совместное использование USB over Ethernet на различных платформах

USB Network Gate для рабочего стола
USB Network Gate это уникальное мультиплатформенное решение, которое предоставляет удалённый доступ к USB устройствам на компьютерах Windows, Mac и Linux.
Посетить центр загрузок
USB Network Gate для Android
USB Network Gate для Android позволит вам предоставлять компьютерам удалённый доступ к USB-устройствам через Интернет.
Скачать
Android 5.0 и выше, v9.2.1 5.62 MB
30/03/2021 Примечания к релизу

Поддерживаемые устройства

USB Network Gate легко подключит одно или несколько удаленных USB-устройств к вашему компьютеру через Ethernet.

  • 3D принтеры
  • Камеры
  • Картридеры
  • Цифровые ТВ-тюнеры
  • Веб-камеры
  • Персональный видеомагнитофон
  • Считыватели отпечатков пальцев
  • Сканеры ID-карт
  • Интерактивные доски
  • Модемы
  • ANT USB-накопитель
  • Портативные термометры
  • Многофункциональные устройства
  • Плоттеры, Резаки
  • Принтеры
  • Сканеры
  • USB-весы
  • Сканеры штрих-кодов
  • Спектрофотометры
  • Универсальные Программные Устройства
  • USB-мониторы
  • Беспроводной USB-презентер
  • Считыватели смарт-карт
  • Цифровые микшеры
  • BlackBerry
  • Геймпады
  • Графические планшеты
  • КПК
  • Домашняя система мониторинга и контроля
  • iPad и iPhone
  • iPod
  • Клавиатуры
  • MIDI контроллеры
  • Мыши
  • USB-ключи
  • USB DVD Приводы
  • Android-устройства
  • Жесткие диски USB
  • Беспроводные метеостанции
  • Телефон USB VOIP (Skype)
  • Универсальные пульты ДУ
  • Адаптеры Bluetooth
  • Считыватели кредитных карт
  • Датчики глубины
  • Аппаратный ускоритель Elgato Turbo.264HD
  • Инфракрасные адаптеры
  • Интерфейсные кабели J2534
  • Интерфейс отладки JTAG/SWD
  • KNX/EIB USB-интерфейс
  • Программно-определяемый приемник
  • USB-адаптеры
  • Графический адаптер USB
  • Сетевые интерфейсы USB
  • Спутниковые USB-ресиверы
  • Звуковые карты/гарнитура USB
  • USB-переходники
  • Кабели USB-COM
  • Wi-Fi USB-адаптеры
Обратите внимание, что мы не можем гарантировать, что поддерживаются все модели упомянутых выше типов устройств. Если вы обнаружили, что используемая вами модель не работает с USB Network Gate, свяжитесь с нами. Мы будем очень признательны за вашу помощь в этом вопросе.

Устройства, поддерживаемые USB to Ethernet Connector

С USB Network Gate вы легко предоставите доступ к различным типам USB-устройств по сети всего парой кликов:

Оборудование
Устройства ввода/вывода
Коммуникация

Доступ к веб-камере по локальной сети

USB Network Gate позволяет управлять доступом к веб-камере, подключенной к вашему компьютеру, и принимать видеопоток на удаленной машине. Для наилучших результатов рекомендуется использовать высокоскоростную сеть из-за объёма пропускной способности, необходимым для передачи видеоданных.
Устройства Смотреть все устройства

Совместное использование USB-накопителей по сети

С USB Network Gate вы можете предоставить доступ ко всем видам жестких дисков удаленным компьютерам по сети. Более того, ПО обеспечивает увеличенную скорость передачи данных для накопителей USB 3.0. Подробнее читайте здесь.

Удаленный доступ к iPhone

USB Network Gate обеспечивает удаленный доступ к таким USB-устройствам, как iPhone и другим iOS-устройствам через Ethernet. Вы можете использовать USB Network Gate для синхронизации вашего iPhone с удаленным компьютером через сеть.

Про удалённый доступ к USB-устройствам через Ethernet с помощью USB Network Gate

Когда нет подключения к Интернету, USB Network Gate сможет предоставить доступ к USB по локальной сети.
Только одна система может использовать устройство. Одновременный доступ множества компьютеров к удаленным USB-портам технически невозможен.
Сервер - это компьютер, к которому USB-устройство подключено физически, а компьютер, который удаленно подключается к устройству, является клиентом.
Существуют версии USB Network Gate для Windows, Mac и Linux, и вы можете их установить на каждое ваше устройство или компьютер. Таким образом, вы можете создавать любые комбинации сервер-клиент. Например, вы можете управлять доступом к USB через IP на Mac и подключить его на ПК с Windows и наоборот.

10 лет, 2 миллиона клиентов

4.9 общий рейтинг, основан на отзывах 72 отзывов.
Успешно используется в 150+ компаний по всему миру
Простой совместный доступ к USB-принтеру
Мой случай использования - подключение лазерного принтера только через USB к компьютеру на другом этаже, и он работает просто отлично.

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USB-перенаправление из любого места
Программа работает с UDP - перенаправляет USB в сеть без каких-либо дополнительных настроек. Большую часть времени оно работает отлично - у меня нет никаких сомнений. Локализованный интерфейс стал для меня хорошим бонусом.

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С USB Network Gate нет необходимости в аппаратном обеспечении
USB Network Gate приходит на помощь со своей мощной технологией виртуализации USB-портов. Программа работает в любой сети и позволяет перенаправить порт USB-устройства на любую машину, подключенную к сети.

С "USB Network Gate" нет необходимости использовать дополнительное оборудование или кабели. Также нет необходимости в сложной настройке соединений.

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Доступ к USB-ключу по сети
USB Network Gate очень удобен в использовании, а HMI очень дружелюбен.

Благодаря вашему программному обеспечению мы можем получить доступ к некоторым очень специфическим лицензионным ключам от нашей немецкой материнской компании, что экономит нам много денег.

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#1 в Сетевое программное обеспечение
Предоставляйте доступ к USB-устройствам через Ethernet прямо сейчас
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Купить сейчасОт $159.95
9.2.24206.45MB, Выпущен 02/08/2021
9.2.926.514.46MB, Выпущен 30/06/2021
9.2.53.14MB, Выпущен 14/06/2021
9.2.18.26MB, Выпущен 30/03/2021
Совместим с 32-bit и 64-bit: Windows 7 SP1/8/10, Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 Совместим с macOS 10.14 и выше CentOS 7-8, Ubuntu 14.04-21.04 Android 5.0 и выше
Также доступен на:
  • Windows,
  • MacOS,
  • Linux,
  • Android
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